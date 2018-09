Die Carpendales genießen ihre gemeinsame Zeit! Wayne (41) und Annemarie (40) wurden Mitte Mai zum ersten Mal Eltern. Seitdem hat sich das Leben der beiden Moderatoren wohl ziemlich verändert. Eines bleibt jedoch gleich: Das Paar begeistert im Netz mit humorvollen Einblicken in seinen Alltag. So jetzt auch wieder bei Urlaub in der Schweiz. Dort machte sich Wayne über die Wanderschuhe seiner Frau lustig.

Auf Instagram teilte der 41-Jährige nun eine Aufnahme mit seiner Liebsten in idyllischer Stimmung. Bei Sonnenuntergang ließen sich die zwei vor einer Kuhweide ablichten. Doch die Wahl von Annemaries Schuhwerk war nicht ganz zu seiner Zufriedenheit, denn die "taff"-Moderatorin trug High Heels. "Top Outfit fürs Wandern, Schatz", schrieb der Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale (72) in die Bildunterschrift seines Posts. Zudem drückten die Emojis ziemliches Unverständnis über die Entscheidung für Pfennigabsätze aus.

Für seinen Kommentar erntete er einige Lacher bei seinen Followern. "Stil, selbst zwischen Kühen", "Da hat sich wohl jemand erhofft, getragen zu werden" oder "Wer kann, der kann", lauteten die zahlreichen Kommentare unter der Aufnahme. Wie findet ihr das Urlaubsfoto der Carpendales? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale im Urlaub

Christian Augustin / Getty Images Wayne Carpendale in Hamburg 2017

