Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Im Februar wurden Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) zum ersten Mal Eltern. Seitdem ist die kleine Stormi Webster der ganze Stolz der beiden. Der Reality-TV-Star und der Rapper verwöhnen ihre Fans regelmäßig mit süßen Einblicken in den Alltag mit ihrem Wonneproppen. Jetzt teilten sie mit ihren Followern einen großen Schritt in der Entwicklung ihres Kindes: Stormi kann schon richtig gut stehen.

Der "Goosebumps"-Interpret präsentierte in seiner Instagram-Story einen besonderen Papa-Moment: Die Aufnahme zeigt den Musiker, der seine Prinzessin an den Händen hält, während sie aufrecht auf einem Sofa steht und einen Fuß vor den anderen setzt. Dazu versprach der 26-Jährige: "Wir werden ganz bald laufen können." Und tatsächlich scheint seine sieben Monate alte Kleine das wohl auch bald ohne Papas Hilfe schaffen – auf der Stelle treten und stehen kann sie zumindest schon ganz gut.

Von ihren Eltern hat der kleine Fratz sich offenbar bereits so einiges abgeschaut. So posierte Stormi mit ihrer Mama Kylie schon oft vor dem Smartphone – und schaut bei Selfies selbst bereits recht professionell in die Frontkamera. Was sagt ihr zu dem Foto von Stormis Laufversuchen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / travisscott Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Instagram / travisscott Stormi Webster an der Hand ihres Vaters Travis Scott

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und ihre Mutter Kylie Jenner

