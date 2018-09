Echt jetzt? Kylie Jenner (21) hatte noch nie Cornflakes mit Milch gegessen – bis zu dieser Woche. Diese Premiere teilte das Reality-TV-Sternchen nun ganz happy im Netz und erntete viele erstaunte Reaktionen von seiner Web-Community. Zuvor will der Keeping up with the Kardashians-Star die süßen Frühstücksflocken ohne Milch oder sonstige Flüssigkeiten genossen haben. Ihre Mutter nahm die Schuld dafür nun auf sich.

Kris Jenner (62) wurde jetzt von E News auf die eher ungewöhnliche morgendliche Routine ihrer jüngsten Tochter angesprochen und offenbarte dabei: "Das ist meine Schuld. Schuldig im Sinne der Anklage." Doch was kann wohl dazu geführt haben, dass Kylie 21 Jahre brauchte, um Milch und Cornflakes zusammenzuführen? "Ich habe sie als Kind trockenes Müsli essen lassen und ich denke, das ist einfach bei ihr hängen geblieben", fügte der Momager hinzu.

Kylies Follower hingegen witterten eine fiese Flunkerei. Sie gruben ein Beweisfoto von 2013 aus, auf dem sie die Zerealien mit Milch genießt. "Keiner weiß aber, ob das wirklich Milch war. Es könnte auch Mandelmilch oder etwas Gemischtes oder Kokosmilch gewesen sein", verteidigte die 62-Jährige ihre Tochter weiter. Was haltet ihr von Kris Erklärung zu Kylies Cornflakes-Gate? Stimmt in der Umfrage ab.

Neilson Barnard / Getty Images Kris Jenner bei den Fashion Awards in Los Angeles

Instagram / kyliejenner Kris Jenner und ihre Tochter Kylie Jenner

MEGA TheMegaAgency.com Reality-TV-Star Kylie Jenner, August 2018

