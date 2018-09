Bislang hält das Jahr 2018 für Hailey Baldwin (21) einige riesige Überraschungen bereit – doch welcher Moment flashte sie am meisten? Nachdem sich das Model und Justin Bieber (24) vor einigen Jahren schon einmal gedatet hatten, kam der Musiker wieder mit On-Off-Flamme Selena Gomez (26) zusammen, um sich kurze Zeit nach der Trennung dann mit seiner Ex zu verloben. Fans weltweit haute die Nachricht geradezu um – war Hailey ähnlich geplättet?

Im Interview mit Coveteur dachte die 21-Jährige über die größten Abenteuer nach, die sie in den vergangenen Wochen erlebt hatte. Ihr ganzer Sommer voller Reisen und Jobs sei unglaublich aufregend gewesen, doch ihr privates Highlight stellte das ganz klar in Schatten. "Na ja, ich habe mich verlobt! Ich glaube, das ist wohl mein größter 'Oh mein Gott'-Moment des Jahres, meines Lebens", sagte Hailey, die seit Anfang Juli mit dem kanadischen Popstar in Richtung Ehehafen schippert.

Seit der überraschenden News sind inzwischen einige Wochen vergangen, doch der Wow-Effekt scheint anzuhalten. Hailey durfte sich auf ihrem London-Trip mit dem Biebs über ein süßes Ständchen vor zahlreichen Zuschauern freuen. "Für die Liebe meines Lebens!", hatte der 24-Jährige seine Melodie angekündigt und damit nicht nur seinen Schatz verzaubert, sondern auch die anwesenden Zuhörer.

Getty Images Hailey Baldwin bei einer Fashion-Show in London

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Splash News Justin Bieber mit Gitarre vor dem Buckingham Palast im September 2018

