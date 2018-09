Was für eine romantische Geschichte! Als Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) sich am 19. Mai das Jawort gaben, richteten sich die Blicke vieler Modeexperten und Fashion-Fans vor allem auf das Brautkleid der Ex-Suits-Darstellerin. Meghan hatte sich für ein erstaunlich schlichtes Dress mit dafür aber umso opulenterem Schleier entschieden. Vor allem nach dem altbekannten Hochzeitsbrauch – eine Braut solle etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues tragen – wurde Meghans Look abgescannt. Ein besonders süßes Geheimnis dazu gab die Herzogin jetzt preis.

In der neuen Dokumentation Queen of the World über Königin Elizabeth II. (92) sieht Meghan ihren Traum in Weiß erstmals nach der Hochzeit wieder. "Irgendwo hier im Schleier ist ein Stückchen blauer Stoff eingenäht. Das war mein blaues Detail. Es ist ein Stück von dem Kleid, das ich bei unserem ersten Date getragen habe", erklärte sie beim Anblick der Givenchy-Robe. Was für eine rührende Geste! Damit entpuppt sich auch die bisherige Theorie als falsch. Es wurde nämlich zunächst angenommen, dass der blaue Cocktailring, den die 37-Jährige bei der Dinnerparty nach der Hochzeit trug, ihr blaues Teil war.

Meghans neues Stück war selbstverständlich ihr handgenähtes Kleid. Alt und geliehen war hingegen die Tiara, die eine Leihgabe der Queen höchstpersönlich war. Nun hat die gebürtige Kalifornierin also endlich Licht ins Dunkel um ihren blauen Glücksbringer gebracht. Von der Idee erfuhr Harry übrigens erst am Tag der Trauung.

Action Press / SIPA PRESS Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Action Press / UPPA/face to face Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Action Press / Royalfoto/face to face Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

