Immer ruhig Blut – auch wenn es blau ist! Das ist ein gut gemeinter Rat von Prinz Harry (34), an den er sich selbst aber anscheinend nicht immer halten kann. Denn wie er kürzlich bei den Dreharbeiten für eine Dokumentation verriet, gibt es eine Situation, die auch den Hubschrauberpiloten ins Schwitzen bringt: Ein zufälliges Aufeinandertreffen mit seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (92) in den Gängen des Buckingham Palastes!

In der bald erscheinenden Doku "Queen of the World" wird zu sehen sein, wie der Blaublüter Service-Mitarbeiter aus der Karibik trifft, die den Londoner Palast besuchen. Wie die britische Zeitung The Telegraph vor der geplanten TV-Ausstrahlung berichtete, habe Harry der Gruppe noch einen humorvollen Tipp mitgegeben: "Seid ihr der Queen schon mal unvorbereitet begegnet? Wenn ihr sie plötzlich im Flur trefft, werdet nicht panisch. Ich weiß, ihr werdet nervös sein – aber das sind wir alle!" Kein Wunder, schließlich möchte sich niemand vor der 92-Jährigen blamieren – und bei der Begegnung mit ihr gibt es viele Regeln zu beachten.

Auch Harrys Frau, Herzogin Meghan (37), soll in dem Zweiteiler zu sehen sein. Hauptthema des Filmes soll die Bedeutung des Commonwealths für die Queen sein, dessen Oberhaupt sie seit 1952 ist. Meghan wird sich deshalb zu ihrem Hochzeitskleid äußern, in dessen meterlangen Schleier alle Nationalblumen der 53 Länder des Staatenverbundes eingestickt waren.

