Schluss mit dem Versteckspiel – Denise Kappès (28) zeigt, wer sie glücklich macht! Dass die einstige Bachelor-Kandidatin nach ihrer Trennung von Noch-Ehemann Pascal (28) neu verliebt ist, verheimlicht sie ihren Fans nicht. Das Gesicht ihres Liebsten verbarg sie jedoch bislang immer vor der Welt. Nun lernen Denises Follower Tim aber endlich richtig kennen: Die Influencerin zeigte ihren Schatz am Samstag erstmals ohne Gesichtszensur!

Bisher hatte Denise ihre Instagram-Postings mit ihrem neuen Partner mit einem Emoji versehen, das seine Mimik verdeckte. Heute lag nur eine Gesichtsmaske zwischen Tims Zügen und den Augen der Betrachter: In einer Story teilte die 28-Jährige einen gemütlichen Relax-Moment mit ihm. Wenige Stunden zuvor hatte sie ihrem Freund noch eine süße Liebeserklärung gemacht: "Du machst mich so glücklich" schrieb sie zu einem Clip, in dem das Paar Händchen hält.

Es ist das erste Mal, dass Denise ihren Neuen zeigt und sein Gesicht dabei komplett zu sehen ist: Auf dem ersten Paar-Pic, das die Insta-Bekanntheit von sich und Tim gepostet hatte, konnte man ihn nur mit geschlossenen Augen von der Seite bewundern. Kurz zuvor hatte sie auf dem Red Carpet einer Fashion-Veranstaltung versucht, ihren Schatz vor neugierigen Blicken zu verstecken und gegenüber Promiflash behauptet, nur "mit einem sehr guten Freund" vor Ort zu sein – andere Gäste hatten Tim aber in ihren Online-Beiträgen unabsichtlich bereits kurz gezeigt! Wie findet ihr es, dass Denise nun Schluss macht mit dem Versteckspiel? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / denise_temlitz_official Tim, Freund von Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

