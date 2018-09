Bedeutet das das endgültige Aus bei Natascha Beil und Tobias Wegener? Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten haben sich bei Love Island in der ersten Folgen vercoupelt – und sind seitdem ein eingespieltes Team. Doch auch die Turteltauben hatten bereits ihren ersten Streit – und haben ihre Verbindung infrage gestellt. Zwar sind die Islander aktuell wieder glücklich zusammen, doch füreinander gemacht sind sie nicht!

Das fanden Natascha und Tobi bei einem Spiel in der Villa heraus. Die Blondine musste die Islander-Boys nacheinander aufteilen, zu wem sie aus wissenschaftlicher Sicht am kompatibelsten ist. Die Friseurmeisterin stellte ihr eigentliches Herzblatt auf den letzten Platz – und lag damit goldrichtig. Für Tobi war die Einschätzung eine herbe Enttäuschung: "Dass du mich auf den letzten Platz geschätzt hast, war schon krass." Im anschließenden Gespräch am Pool erklärte Natascha dem Muskelmann auch eindeutig ihre Beweggründe. "Mit anderen war ich eben eher auf einer Wellenlänge, da muss man realistisch sein. Mir fehlt manchmal der Gesprächsstoff mit dir", gab sie offen zu.

Für Tobi war diese Offenbarung ein wahrer Schlag ins Gesicht. Enttäuscht machte sich der Lackierer Gedanken über die Zukunft mit der 28-Jährigen: "Sie hat das Taktgefühl nicht, sie sagt, ich rede über keine tiefgründigen Sachen mit ihr. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein." Was denkt ihr – hat es sich bei dem Inselpaar ausgeturtelt? Stimmt in der Umfrage ab!

RTL II, Love Island Natascha Beil und Tobias Wegener während der ersten "Love Island"-Paarungszeremonie

RTL II / Magdalena Possert Natascha Beil und Tobias Wegener

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Paar

