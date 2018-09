Gleiches Bussi-Recht für alle Kids! Vor etwa einem Monat schlug ein Clip, den Til Schweiger (54) im Netz teilte, hohe Wellen: In dem kurzen Video küsste er seine Tochter Lilli Schweiger (20) auf den Mund und ging damit für einige User entschieden zu weit. Doch Til hatte in der Angelegenheit auch jede Menge Fans hinter sich, die ihn für seinen aktuellen Post ebenfalls feiern: Auf dem Pic gibt der Schauspieler nun Tochter Luna Schweiger (21) einen Schmatzer auf den Mund.

Der 54-Jährige teilte den Schwarz-Weiß-Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil und heimste dort jede Menge Lob von seinen Followern ein. Bislang zeigen sich die meisten Kommentatoren begeistert von dem Foto des innigen Moments, das wieder einige Kritik hervorrufen könnte. "Schon wieder am provozieren, ich find's cool! Lass dir bloß nichts vorschreiben, weiter so!", meldete sich ein Fan zu Wort. Auch Tils Showbiz-Kollege Alec Völkel (46) scheint die Message zu gefallen. "Das gibt Ärger", schrieb der The BossHoss-Musiker und schmückte seinen Kommentar mit einem lachenden Emoji.

Vor etwa vier Wochen hatte ein Foto mit ähnlichem Motiv für heftige Reaktionen gesorgt. Ein Kuss auf den Mund sei zu intim, um ihn mit erwachsenen Töchtern zu teilen, befanden einige Kritiker damals. Genau diese Ansicht können Tils Fans nun nicht nachvollziehen. "Ich würde es viel schlimmer finden, wenn er seiner Tochter keinen Kuss geben würde. Es ist schon sehr traurig, dass man ihn für etwas ganz Natürliches kritisiert hat", verteidigte eine Nutzerin den Filmstar. Er selbst ist der Meinung, das Normalste der Welt getan zu haben – und lässt sich von Hatern augenscheinlich nicht davon abbringen.

Getty Images Til Schweiger mit Tochter Luna in Hamburg

AEDT/WENN.com, instagram / tilschweiger Lilli und Til Schweiger

Getty Images Luna, Til und Lilli Schweiger

