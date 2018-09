Lucas Cordalis (51) genießt die Zeit mit seiner kleinen Familie in vollen Zügen. Wegen seiner Teilnahme bei Global Gladiators war er wochenlang von seiner Frau Daniela Katzenberger (31) und dem gemeinsamen Töchterchen Sophia (3) getrennt. Sogar den Geburtstag seiner kleinen Prinzessin hatte er wegen eines Pressetermins der Show verpasst. Doch jetzt, wo er seine beiden Mädels wieder hat, will er sie gar nicht mehr hergeben.

Auf seinem Instagram-Account postete der Schlager-Star am Sonntagabend ein zuckersüßes Foto: Einen gemeinsamen Restaurantbesuch nutzte das Trio für eine ausgiebige Kuschel-Session. Total verschmust schmiegen sich Dani und Sophia an die Brust des 51-Jährigen. Der legt liebevoll seine Arme um seine zwei Schätze und lächelt in die Kamera. "Pures Glück", kommentierte der Musiker den Schnappschuss und versah den Beitrag außerdem mit zwei Herz-Emojis.

Für Lucas ist seine Familie das Allerwichtigste und hat oberste Priorität. Um so viel Zeit wie möglich mit den seiner Frau und seiner Tochter zu verbringen, hat er sogar seine Gesangs-Karriere hinten angestellt – und das, obwohl das Schreiben von Songs laut eigener Aussage seine Berufung sei. "Ich vermisse es schon sehr, einfach im Studio zu sein und Musik zu machen", gab er im Gespräch mit seinen "Global Gladiators"-Kollegen zu.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei der Remus Lifestyle Night

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis beim "Global Gladiators"-Photocall

