Da ist also der Mini-Vegas! Erst vor wenigen Wochen überraschte Sophia Vegas (31) ihre Fans im Promi Big Brother-Container mit diesem gut gehüteten Geheimnis: Der Reality-TV-Star erwartet zum ersten Mal ein Kind – zusammen mit ihrem neuen Partner Daniel Charlier. Nach und nach wächst auch der zierliche Bauch des Taillen-Wunders. Nun zeigte Sophia zum ersten Mal ein Ultraschallbild ihres noch ungeborenen Knirpses – und darauf ist schon richtig was zu erkennen!

Auf Instagram teilte Sophia nun zwei Aufnahmen von ihrem letzten Frauenarztbesuch mit ihren Fans. Glücklich kommentierte sie das emotionale Bild: "Heute möchte ich mit euch mein neuestes Ultraschallbild teilen. Es ist schon etwas Besonderes, dass aus zwei liebenden Menschen ein neues Leben entsteht. Das zu realisieren, passiert nicht von heute auf morgen, ist aber ein unheimlich schönes Gefühl", schwärmte die Baldmama von ihrem Nachwuchs. In einem RTL-Beitrag hatte man schon erfahren, dass Dan und seine Freundin bereits das Geschlecht des Sprosses kennen, es aber nicht verraten wollen.

Unter dem Post wagte Sophia aber auch eine Prognose, zu welchem Typ schwangerer Frau sie sich wohl in den nächsten Wochen entwickeln wird. Sich gehen lassen, kommt für die 31-Jährige trotz Wonneproppen im Uterus nicht infrage. "Ich werde definitiv darauf achten, mich gesund zu ernähren (bis auf ein paar Gummibärchen und Snickers-Eis), mich keinem unnötigen Rauch aussetzen und versuchen, vital zu bleiben", erklärte sie. Damit spielte die Ex von Bert Wollersheim (67) auf ein Foto an, dass die werdende Mama zuletzt mit einer Zigarre in der Hand zeigte.

Instagram / officialsophiavegas Die ersten Ultraschallfotos von Sophia Vegas' Baby

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas am Pool

