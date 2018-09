Diese Schwangerschaft wird auch heute noch kontrovers diskutiert! Sophia Vegas (31) verkündete vor wenigen Wochen im Promi Big Brother-Haus völlig unerwartet: Sie bekommt schon bald ein Baby mit ihrem neuen Freund Daniel Charlier! Damals hatte es deswegen sehr viele Schlagzeilen gegeben, da sich Sophia erst einige Monate zuvor vier Rippen hatte entfernen lassen. Nun begleitete ein Kamerateam Sophia zu ihrer Gynäkologin in Los Angeles – und die erklärte, was sie von der Taillen-Problematik hält!

Mit RTL besuchten die Bald-Eltern die Frauenarztpraxis ihres Vertrauens in der sonnigen Metropole. Zum ersten Mal hörte Dan den Herzschlag seines noch ungeborenen Kindes im Bauch seiner Liebsten – und war völlig aus dem Häuschen! Sophia selbst sieht die Aufregung um ihre Schwangerschaft mit Mini-Taille gelassen. Und dem kann sich ihre Ärztin offenbar nur anschließen: "Die fehlenden Rippen sollten in der Schwangerschaft kein Problem darstellen, da das Kind im Uterus liegt. Das hat nichts mit den Rippen zu tun", stellte sie während der Untersuchung fest.

Sophia und Dan wissen nach dem Ultraschall sogar schon, ob es eine kleine Maus oder ein kleiner Mäuserich wird. Doch das wollen sie bis zur Geburt noch für sich behalten. Ihr Partner hatte aber schon in einem früheren Interview angedeutet, sich ein Mädchen zu wünschen. Aber was glaubt ihr, was es wird? Stimmt ab.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Freund Dan Charlier

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Instagram / https://www.instagram.com/officialsophiavegas/?hl=en Sophia Vegas, Reality-TV-Sternchen

