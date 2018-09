Seit knapp acht Jahren ist der Hype um The Walking Dead ungebrochen. Mit der Horrorserie rund um eine Zombie-Apo­ka­lyp­se spielten sich Andrew Lincoln (45) alias Rick Grimes und Norman Reedus (49) als Daryl Dixon in die Herzen der Zuschauer. Bald geht das Serien-Phänomen im deutschen Free-TV weiter und Fans hierzulande kommen wieder auf ihre Kosten: Der Starttermin für die achte Staffel "The Walking Dead" ist nun endlich bekannt gegeben worden!

Wie das Presseportal berichtet, dürfen sich die Liebhaber der Erfolgsserie ab dem 12. Oktober wieder gebannt vor den Fernsehbildschirmen versammeln. RTL II zeigt dann die 16 Episoden der achten Staffel täglich in Doppelfolgen, die gleich mit einem spektakulären Jubiläum beginnen. Seit über 100 nervenaufreibenden Abhandlungen verfolgen Zuschauer die Geschichten rund um Rick, seinen Sohn Carl, Daryl und Co. In Staffel acht müssen sie erneut ihre Nervenstärke unter Beweis stellen.

Ab dem 7. Oktober geht in den USA übrigens schon die neunte Season der Serie an den Start. Mittlerweile ist seit Längerem bekannt, dass Hauptdarsteller Andrew der Show den Rücken kehren wird. In seine Fußstapfen wird Diane Krugers (42) Schatz Norman treten, denn dessen Figur soll mehr in den Vordergrund gerückt werden.

Getty Images Andrew Lincoln und Norman Reedus, "The Walking Dead"-Darsteller

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images "The Walking Dead"-Cast bei der New Yorker Comic Con 2017

Anzeige

Getty Images Andrew Lincoln, "The Walking Dead"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de