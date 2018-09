Ist das Dreiecks-Drama bei Love Island damit nun beendet? Zwischen Yanik Strunkey (31) und Janina Celine Jahn (23) hatte sich nach ihrem Einzug in die Flirt-Villa schnell eine prickelnde Verbindung entsponnen – sehr zum Ärger seiner vorigen Couple-Partnerin Lisa (21). Die Blondine wollte den Islander einfach nicht aufgeben und der heizte ihr Durchhaltevermögen in der vorigen Folge weiter an, obwohl er glücklich mit Janina wirkte. Doch damit ist nun ganz klar Schluss: Yanik schoss Janina ab und will es ein zweites Mal mit Lisa versuchen!

Für die Masseurin aus Falkensee komme nur er infrage, bekräftigte Lisa im Gespräch mit ihrem Schwarm – und der scheint ihre Gefühle endlich zu erwidern. "Mir ist bewusst geworden, dass ich für dich mehr empfinde und dass Janina nicht zu mir passt. Das wollte ich dir nur mitteilen. Wenn ich dich sehe, geht es mir gut. Ich mag dich wirklich gerne", stellte Yanik klar. Mit Janina passe er dagegen von der Art her nicht zusammen. Nun überlegt der 31-Jährige gar, mit seiner Auserwählten die kommende Nacht gemeinsam auf der Couch zu verbringen.

Seine Entscheidung verärgerte die Ex-Bachelor-Kandidatin – aber nicht vorrangig, weil sie ihren Partner verloren hat, sondern weil er sich Lisa die ganze Zeit warm gehalten habe. "Sei doch ehrlich, du hast sie die ganze Zeit offen gehalten. Sie war eine Option für dich. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Das ist Unehrlichkeit. Nach eurem Date habe ich dich gefragt, aber du meintest, es ist alles okay", schimpfte die 23-Jährige, die das Ende bereits vermutet hatte. Daraufhin warf Yanik ihr vor, durchzudrehen, was Janina nicht hinnehmen wollte. Ihr hitziges Gespräch beendeten sie dann recht schnell. Könnt ihr Yaniks Entscheidung verstehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Neue Folge von "Love Island" heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / Magdalena Possert Janina und Yanik, "Love Island"-Kandidaten an Tag acht

Anzeige

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten Lisa und Yanik

Anzeige

Love Island, RTL II Janina und Yanik bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de