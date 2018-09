Was für eine strahlende werdende Mutter! Erst im August hatte Carrie Underwood (35) für Jubelstürme bei ihren Fans gesorgt: Die Musikerin und ihr Mann Mike Fisher (38) erwarten ihr zweites Kind! Mit Details zu ihrem kleinen Wunder und Bildern von ihrem wachsenden Bäuchlein hielt sich die Countrysängerin allerdings bisher zurück. Jetzt wurde die Blondine kurz vor einem Auftritt gesehen: Und der Schwangerglow und ihr Babybauch waren dabei nicht zu übersehen!

Am Mittwoch stand Carrie für Talkshow-Master Jimmy Kimmel (50) für eine Live-Ausgabe seiner Show vor der Kamera. Auf dem Weg dorthin entdeckten Paparazzi die Bald-Mama auf den Straßen von Los Angeles: In einem schwarz-weiß-gestreiften Shirt machte sich die 35-Jährige auf den Weg zur Bühne – und strahlte dabei bis über beide Ohren. Auch für ihre Performance wählte die "Cry Pretty"-Interpretin ein Oberteil, das ihre runde Körpermitte perfekt in Szene setze.

Hinter der ehemaligen American Idol-Gewinnerin liegen schwere Zeiten. Im November vergangenen Jahres war Carrie, die bereits einen Sohn hat, schwer auf der Treppe gestürzt und zog sich neben eines gebrochenen Handgelenks auch schwere Gesichtsverletzungen zu. In einem Gespräch mit der TV-Show CBS This Morning offenbarte Carrie dann vor wenigen Tagen: Sie habe in den letzten zwei Jahren drei Fehlgeburten erlitten.

RB/Bauergriffin.com / MEGA Carrie Underwood vor ihrem Auftritt in Jimmy Kimmels Show

RB/Bauergriffin.com / MEGA Carrie Underwood in Jimmy Kimmels TV-Show

Frazer Harrison/Getty Images Carrie Underwood bei den Academy of Country Music Awards

