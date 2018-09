Süßer Papa-Sohn-Moment mit Verwechslungsgefahr! Mitte Mai begrüßte Sänger John Legend (39) sein zweites Kind: Seine Frau Chrissy Teigen (32) brachte den kleinen Jungen Miles Theodore Stephens zur Welt. Seitdem teilen die stolzen Eltern immer wieder putzige Schnappschüsse von ihrem Hosenmatz in den sozialen Netzwerken. Dabei sticht den Fans jedoch nicht nur das süße Gesicht des Neugeborenen ins Auge – auch die unglaubliche Ähnlichkeit zu seinem Daddy ist verblüffend: Auch die aktuelle Aufnahme der beiden sorgte nun erneut für Twin-Alarm!

Auf dem Instagram-Foto posieren John und Miles gewohnt lässig nebeneinander. Der stolze Sänger hält seinen Sprössling im Arm – doch während der "All of Me"-Interpret freudig in die Kamera strahlt, guckt sein Knirps etwas skeptisch drein. Dennoch fällt den Fans eines sofort auf: Miles ist seinem Dad wie aus dem Gesicht geschnitten! "Seid ihr Zwillinge?", "Mini-Du, eines Tages wirst du bestimmt so gut wie dein Papa singen" oder "Unglaublich, ihr seht euch so ähnlich. Tolles Foto", sind nur drei der begeisterten Kommentare der User.

Doch nicht nur John sorgt mit seinen Momentaufnahmen mit Miles für Aufsehen. Auch Mama Chrissy zeigt sich regelmäßig mit ihrem Jüngsten – und zwar am liebsten ganz entspannt beim Stillen.

Instagram / johnlegend John Legend und sein Sohn Miles

Anzeige

Instagram / johnlegend Miles Theodore Stephens, Sohn von John Legend

Anzeige

chrissyteigen / Instagram Chrissy Teigen beim Stillen ihres Sohnes Miles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de