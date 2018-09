Victor Seitz hat bei Love Island offenbar endlich das gefunden, worauf er so lange gewartet hat! Bis vor wenigen Tagen drehte sich das Liebeskarussell für den 20-Jährigen nicht ganz so rund: Keine Islanderin sah in dem Spanier bisher mehr, als nur einen guten Freund mit tollen Gitarren-Skills! Doch seit Joana am Sonntag das Haus betreten hat, scheint sich endlich das Flirt-Blatt zu wenden. Heute Abend legt sich Victor besonders ins Zeug, um seiner Traumfrau zu gefallen – ob es diesmal endlich klappt?

Seit dem Einzeldate an Joanas erstem Abend in der Villa hatte der attraktive Lockenschopf nicht mehr die Chance, mit seiner Partnerin allein zu sein. Deswegen überlegt sich Victor etwas Besonderes, um seine Liebste zu überraschen: Mit einem romantischen Picknick will Victor die süße Schweizerin endgültig um den Finger wickeln. So viel Einsatz hat er bisher bei keiner Islanderin zuvor gezeigt – ob Vici echtes Potenzial in dieser Verbindung sieht?

Damit die Überraschung gelingt, muss der Rest der Villenbewohner die 22-Jährige ablenken. Und dabei stellt sich vor allem Neuzugang Babak Cheraghpour als echtes Schauspieltalent heraus! Der einstige Bachelorette-Kandidat täuscht einen Schwächeanfall vor, um dem Studenten genug Zeit für die Vorbereitungen zu verschaffen. Doch wird diese Ablenkung wirklich funktionieren und Victors Überraschung am Ende perfekt machen?

"Love Island – Heiße Flirts und Wahre Liebe", nächste Folge heute, den 26. September um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / "Love Island" Victor Seitz, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

RTL II / "Love Island" Victor Seitz bei "Love Island" 2018

Anzeige

RTL II / "Love Island" Joana und Victor bei "Love Island" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de