Von wegen schwanger! Auch wenn die Fans von Herzogin Meghan (37) und ihrem Liebsten Prinz Harry (34) sich nichts sehnlicher wünschen – bisher haben die Royals noch keinen gemeinsamen Nachwuchs verkündet! Anfang des Monats heizte die Wölbung, die eines ihrer Kleider am Bauch warf, zwar die Baby-Gerüchte wieder an, doch diese Bilder zeigen nun, dass daran nichts dran war: Meghans Körpermitte ist flach wie eh und je!

Nach ihrem Besuch der "Oceania"-Ausstellung in der Royal Academy in London am Dienstag wurde die US-Amerikanerin von einigen Paparazzi abgelichtet: Das hautenge, schwarze Kleid, das Meghan an diesem Tag trug, lässt keine Zweifel mehr übrig – sie hat definitiv keinen Baby-Bauch! Ob sie dieses sexy Outfit der Designermarke Givenchy absichtlich gewählt hat, um die Gerüchte zu zerschlagen?

Die Fans sind im Netz jedenfalls total enttäuscht: "Manno, ich war mir so sicher!" und "Ich dachte nach dem Riesenbauch neulich wirklich, dass sie ein Baby bekommen", kommentieren zwei Twitter-User die Aufnahmen. Habt ihr auch geglaubt, dass Meghan schwanger ist? Stimmt ab!

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei "100 Days of Peace"-Konzert in London

Getty Images Herzogin Meghan in London, September 2018

Getty Images Herzogin Meghan in London, September 2018

