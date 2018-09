Und schon wieder eine neue Frisur! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Sally (18) hat bereits so einige Looks durch. Vor der Show trug die schüchterne Beauty ihre naturbraune Mähne noch schulterlang – doch dann bekam sie unter Tränen einen platinblonden Short-Bob verpasst! Den färbte sie vor einigen Wochen in ein feuriges Rot um. Zufrieden war sie aber anscheinend immer noch nicht, denn jetzt hat das TV-Küken sich erneut umentschieden: Sally trägt jetzt XXL-Extensions!

Das zeigt ihr aktuellster Instagram-Beitrag: Sallys Haare sind länger als je zuvor und erstrahlen nun in einem viel dezenteren Rotton! Die 18-Jährige ist superhappy, dass sie diesen Schritt endlich gegangen ist – mit ihrem GNTM-Look war sie einfach nicht mehr glücklich: "Spiegel sind nun wieder meine Freunde, es wird nicht mehr jeden Tag mit Zopf rumgelaufen und ich bin total erleichtert", berichtete sie unter dem Bild.

Auch wenn manche Fans ihre kurzen Strähnen betrauern, feiern die meisten Sallys neuen Rapunzel-Style: "Das sieht so schön aus, gute Entscheidung!" und "Die stehen dir wahnsinnig gut, viel besser als vorher", versichern ihr zwei begeisterte Fans in den Kommentaren.

Instagram / xsxllyx Ex-GNTM-Kandidatin Sally, September 2018

Instagram / xsxllyx Sally, TV-Star

Instagram / xsxllyx Sally, Ex-GNTM-Kandidatin

