Sitzt Bill Cosby (81) zu Unrecht hinter Gittern? Davon ist zumindest seine Frau Camille (74) überzeugt! Bereits im April wurde der US-Komiker wegen der Betäubung und anschließenden Vergewaltigung der Universitätsmitarbeiterin Andrea Constand im Jahr 2004 verurteilt worden. Am Dienstag erfuhr das TV-Gesicht seine Strafe: Bill muss für drei bis zehn Jahre ins Gefängnis. Für seine Partnerin absolut unverständlich. Camille behauptet nun: Es wurden gefälschte Beweise gegen ihren Mann verwendet!

"Wir haben jetzt etwas erfahren und werden beweisen, dass Bill Cosby sein Recht auf ein faires Verfahren verweigert wurde, weil der Bezirksstaatsanwalt von Montgomery County, Kevin Steele, gefälschte Beweise gegen ihn verwendet hat", heiße es in einem Statement des Paares, das People vorliegt. Camille behauptet darin weiter, dass die Mutter des Opfers, Gianna Constand, im Jahr 2005 "heimlich und illegal" ein Telefongespräch von sich und Bill "ohne sein Wissen und seine Zustimmung" aufgezeichnet habe. Dieses Band sei den Geschworenen bei dem Prozess vorgespielt worden – allerdings sei dieses verfälscht worden. Das habe zumindest ein forensisches Analyseteam für die Verteidigung des 81-Jährigen herausgefunden. Was genau es damit auf sich hat, erklärte Camille in dem Schreiben nicht. Ein anderes Web-Magazin habe laut People allerdings berichtet, dass die Originalaufnahme Informationen enthalte, die Bill entlasten würden.

Die Verwendung des veränderten Audioclips durch die Staatsanwaltschaft sei allerdings nur eines von vielen Problemen, die Bill die Möglichkeit auf einen fairen Prozess verbaut hätten. Camille und ihre Anwälte wollen nun alles in die Wege leiten, damit die Vorwürfe untersucht werden. Ihrem langjährigen Partner soll es derweil nicht gut im Gefängnis gehen: Bill soll zuletzt am Telefon darum gebettelt haben, dass seine Frau ihn so schnell wie möglich dort raushole.

WENN Bill Cosby mit seiner Ehefrau Camille

Anzeige

MEGA TV-Star Bill Cosby, April 2018

Anzeige

Bryan Bedder/Getty Images Bill und Camille Cosby im Apollo Theater in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de