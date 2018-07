Was lange währt, wird endlich gut! Im September geht es für Sarah (27), Dominic (27) und Mia Rose Harrison für einige Monate nach Los Angeles – kein günstiges Pflaster, wie das Paar am eigenen Leib zu spüren bekam. Nach langer Suche hat die Familie jetzt allerdings was Passendes gefunden, wie Sarah und Domi stolz in ihren Instagram-Storys verkünden: "Wir haben gerade unser Appartement für Los Angeles gebucht. Das fühlt sich so gut an." Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft jetzt alles wie am Schnürchen. Neben einer Bleibe sind die Flugtickets am Start und auch ein Auto in der neuen Heimat ist organisiert.

