Aus der Traum von der großen Liebe vor laufenden TV-Kameras: Gleich zwei liebeshungrige Islander müssen heute Abend Love Island verlassen. Nachdem in der gestrigen Folge die temperamentvolle Studentin Julia ihre Koffer packen musste, sollte man meinen, kehrt heute etwas Ruhe in die Villa ein. Dem ist jedoch nicht so – ganz im Gegenteil! Für wen wird das romantische Inselabenteuer wohl vorbei sein?

Fans der Show sollten ihre Smartphones bereithalten, denn das Publikum traf eine Vorauswahl. In einem App-Voting konnten die Zuschauer wieder einmal für ihre Favoriten abstimmen. Die Insulaner mit dem wenigsten Zuspruch werden auf die Abschussliste gesetzt: Von den letzten Plätzen müssen ein Mann und eine Frau die Kuppelshow verlassen. Wer das sein wird, entscheiden dann ihre Mitbewohner. Und wie die Vergangenheit bereits zeigte, sorgt diese Verantwortung bei den Islandern für heftige Diskussionen.

Ob es wohl Bachelor-Babe Janina trifft? Die Blondine hat sich mit ihrer extrovertierten Art bei vielen ihrer Villa-Kollegen nicht gerade beliebt gemacht. Vor allem Ex-Partner Yanik und Rivalin Lisa sind nicht besonders gut auf Janina zu sprechen. Was meint ihr? Wer muss heute Abend gehen? Stimmt ab!

Nächste Folge von “Love Island” heute um 22:15 Uhr bei RTL II.

