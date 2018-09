Damit lüftet Tessa Bergmeier (29) nun das letzte Geheimnis um ihre Schwangerschaft! Erst vor wenigen Wochen machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin öffentlich: Sie erwartet ihr zweites Baby – und ist schon im vierten Monat! War damals von einem Bäuchlein noch nicht viel zu sehen, postete sie nun ein weiteres Schwanger-Update. Und dabei verriet Tessa ganz nebenbei, was das Kind für ein Geschlecht hat!

In einem Samtkleid mit Mini-Babykugel und gemeinsam mit Tochter Lucy enthüllte die 29-Jährige auf Instagram nun, ob ihre kleine Maus ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen wird: Auf dem Foto hielt Tessa ein kleines aber eindeutiges Schild mit den Worten "Es ist ein Mädchen" hoch! Dazu richtete sie sich glücklich an ihre Community: "Von Lucy gibt’s ein Küsschen für ihre noch winzig kleine Schwester. Ich fand es übrigens so lustig, dass so viele auf einen Jungen getippt haben. Auch dieses Mal war meine Intuition von Anfang an richtig. Ich war mir sicher, wir bleiben eine Girlgang!"

Die kleine Lucy scheint übrigens über den Nachwuchs fast noch mehr aus dem Häuschen zu sein, als die baldige Zweifachmama. "Es ist so niedlich, wie sie immer wieder meinen Bauch kuschelt, streichelt und mit ihr spricht und Pläne macht. Sie überlegt, was sie der Kleinen alles schenken will aus ihrer großen Kuscheltier-Sammlung", berichtete Tessa gerührt. Sogar beim Essen denke ihre Älteste schon ans Baby und wolle ihren Teller immer mit Mama teilen, dass die Kleine ja genug Nahrung bekomme.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier mit ihrer ersten Tochter

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier mit ihrer Tochter Lucy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de