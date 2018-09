Bibi Heinicke (25) will bei vollem Bewusstsein sein, wenn ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt! Erst im Mai verkündete die YouTuberin, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Zu diesem Zeitpunkt war sie allerdings schon im sechsten Monat schwanger. Nun könnte es also tatsächlich schon jeden Moment so weit sein und die Bald-Mama steht kurz vor der Entbindung. In dieser finalen Phase verriet sie ihren Fans aber noch, wie sie sich diese vorstellt: Trotz großer Angst wünscht sich Bibi eine natürliche Geburt!

Auf YouTube stellte der Webstar jetzt – wie er selbst sagt – das letzte Video als Schwangere online. Bibi beantwortet in diesem noch einmal die übrigen brennenden Fragen der Fans zum Thema Schwangerschaft. Klar, dass die Follower da wissen wollten, wie Bibis Wunschentbindung aussieht: "Ich wünsche mir auf jeden Fall von Herzen, dass ich eine natürliche Geburt haben kann und im Moment steht dem auch gar nichts im Wege und sieht alles super aus. Für mich war das ein ganz großer Wunsch", offenbarte die 25-Jährige.

Ein Wunsch, der aber nicht nur positive Aspekte hat. Denn eigentlich hat Bibi tatsächlich großen Respekt vor den Schmerzen des Prozesses: "Und natürlich habe ich auch Angst vor der Geburt, beziehungsweise einfach Angst vor den Schmerzen, aber ich versuche einfach wirklich jeden Tag, [...] mich selbst davon zu überzeugen, dass ich das schaffe." Dass viele Frauen vor ihr das schon durchgestanden hätten, mache ihr regelmäßig Mut.

Instagram / Bibisbeautypalace Bibi Heinicke, deutsche YouTuberin

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke beim Arzt

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Heinicke in der 35. Schwangerschaftswoche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de