Dreifacher Sixpack-Alarm! Jada Pinkett-Smith (47) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin und Mutter – sie ist auch eine echte Powerfrau. Ein neues Social-Media-Bild des "Magic Mike XXL"-Stars beweist jetzt: Die Gene dafür liegen eindeutig in der Familie! Zusammen mit ihrer Tochter Willow Smith (17) und ihrer Mutter Adrienne Banfield-Jones (64) präsentiert sich die fitnessverrückte Beauty in knappen Sportklamotten. Der Anblick des Trios versetzt die Fans glatt in Staunen. Der Grund: Ihren durchtrainierten Bodys nach zu urteilen, könnten alle drei im gleichen Alter sein!

Kaum zu glauben, dass zwischen Willow und ihrer Oma Adrienne ganze 47 Jahre Altersunterschied liegen. Schließlich gehen die drei Ladys auf dem Instagram-Schnappschuss aus dem Gym fast als Schwestern durch. Mit lässiger Körperhaltung und nur mit Jogginghosen und Sport-BHs bekleidet posieren Willow, Jada und Adrienne für die Handykamera des Teenagers. Unter dem Foto gibt es im Netz kein Halten mehr: Jadas Follower können kaum glauben, wie fit alle drei Stardamen sind.

Bisher war es meist Adrienne alleine, die mit ihrem Körper für Schlagzeilen gesorgt hat. Mit ihren 64 Jahren ist der Body der gelernten Krankenschwester schließlich trainierter als der, der meisten 20-Jährigen.

Instagram/jadapinkettsmith Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Getty Images Willow Smith und Jada Pinkett-Smith

Facebook/Jada Pinkett Smith Adrienne Banfield-Jones

