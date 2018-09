Dieses Statement überrascht nun wirklich alle! Während Promi Big Brother konnte die deutsche TV-Landschaft dabei zusehen, wie Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) anbandeln. Besonders die ehemalige Love Island-Kandidatin war ganz hin und weg von dem charmanten Bachelor. Auch nach der Show blieben die beiden in Kontakt, feierten vor wenigen Tagen sogar gemeinsam auf dem Oktoberfest. Kurz danach folgte Chethrins überraschende Erklärung: Sie sieht mit Daniel keine gemeinsame Zukunft!

"Die häufigste Frage ist zurzeit wirklich die: 'Was ist mit dir und dem Völz?' Da möchte ich jetzt ein für alle Mal klarstellen: Da ist gar nichts", erklärt die quirlige Blondine überraschend in einem Instagram-Liveclip. Beim ersten Wiedersehen ohne Kameras merkte Chethrin offenbar, dass Daniel doch nicht ihr Mr. Right ist: "Da muss ich euch leider die Hoffnung nehmen. Das wird, denke ich, nichts, also mein Bauchgefühl hat mir jetzt nicht mit auf den Weg gegeben, dass ich den Wunsch habe, ihn wiederzusehen oder weiter kennenzulernen." Der Rosenkavalier sei nett und weiterhin ein sehr attraktiver Mann, doch mehr als Freundschaft sei zukünftig nicht drin.

Chethrin sei sich bewusst, dass sie nicht ganz unschuldig daran sei, dass das Thema in den vergangenen Wochen so durch die Decke ging. Nun sei allerdings die Zeit gekommen, um endgültig mit allen Liebes-Gerüchten aufzuräumen. "Ich muss mich nicht über Wasser halten mit irgendeiner Liebes-Story. Das habe ich gar nicht nötig", hält sie entschieden fest.

