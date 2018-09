Dieses Liebesaus ist wohl ein Schock für alle Jersey Shore-Fans! Jennifer "JWoww"-Farley (32) wurde durch ihre wilden Feiereskapaden in dem MTV-Format bekannt. Gezähmt hat sie vor über sieben Jahren dann ihr Liebster Roger Mathews. Mit dem Muskelmann hat die Powerfrau zwei gemeinsame Kinder – Töchterchen Meilani (4) und Söhnchen Greyson (2). 2015 gaben sich die Turteltauben in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch der Bund fürs Leben ist nun Geschichte!

Denn die Zweifach-Mama soll vor zwei Wochen die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann eingereicht haben, wie TMZ erfahren haben will. Als den Grund für ihren Entschluss gab die TV-Bekanntheit angeblich "unüberbrückbare Differenzen" an – ihre Beziehung sei die vergangenen sechs Monate sehr schwierig gewesen. JWoww soll auch die gewünschte Sorgerechtsvereinbarung sowie weitere Details zur Versorgung ihrer Kids angegeben haben – was genau sich die Brünette erhofft, ist jedoch nicht öffentlich.

Schon zu Beginn des Jahres machte Roger im Netz klar, dass er und Jennifer Probleme haben. Auf Twitter schrieb er: "An manchen Tagen ist es schwierig, zusammenzubleiben. [...] Wir sind nicht einmal in der Nähe davon, perfekt zu sein und ich habe keine Absicht so zu tun, als wären wir es."

