Céline Bethmann (20) gelang jetzt wohl endgültig der internationale Durchbruch! Die Germany's next Topmodel-Siegerin aus dem Jahr 2017 erscheint im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen Castingshow-Kandidatinnen selten bis nie auf den roten Teppichen Deutschlands. Stattdessen arbeitet das Model unermüdlich an seiner weltweiten Karriere. Und genau dabei erreichte die Schönheit jetzt einen Meilenstein: Cèline lief mit keiner Geringeren als Cara Delevingne (26) über den Catwalk!

Erst am Freitag schritt die Koblenzerin über den Laufsteg des französischen Luxus-Modeunternehmens Balmain auf der Paris Fashion Week. Neben Céline präsentierte auch Supermodel Cara die beliebte Prêt-à-porter-Kleidung von Balmain. Bereits in den vergangenen Jahren hatte das Modelabel mit hochkarätigen Catwalk-Profis auf sich aufmerksam gemacht, darunter die Victoria's Secret-Beautys Alessandra Ambrosio (37), Jourdan Dunn (28) und Elsa Hosk (29). Ein riesiger Schritt also auf der Karriere-Leiter für Céline!

Doch nicht nur die Schönheiten auf dem Laufsteg konnten sich sehen lassen, auch die Gästeliste für das Mode-Event war erstklassig. So saß unter anderem Schauspielerin Ashley Benson (28) im Publikum der Fashion-Show, der erst vor Kurzem eine romantische Beziehung zu Cara nachgesagt wurde.

Getty Images Cara Delevingne auf dem Catwalk für Balmain in Paris

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann in Paris

Getty Images Ashley Benson mit einem Freund bei der Balmain-Show der Paris Fashion Week

