Werden Kourtney Kardashian (39) und Scott Disick (35) noch weitere Kinder zeugen? Seitdem sich die älteste Schwester von ihrem Toyboy Younes Bendjima (25) getrennt hat, flammen die Hoffnungen der Fans wieder auf: Sie wünschen sich ein Liebescomeback mit Kourtneys Ex Scott. Erst kürzlich wurde auch gemunkelt, dass selbst Kim Kardashian (37) nichts dagegen hätte. Jetzt offenbarte sogar ein Keeping up with the Kardashians-Clip, dass die Selfie-Queen dafür brennen würde, wenn Kourtney und ihr Verflossener ein viertes gemeinsames Kind bekommen!

In einem KUWTK-Trailer können Liebhaber der Sendung jetzt ein spannendes Gespräch zwischen Kim und ihrer guten Freundin Larsa Pippen verfolgen: "Also Scott hat mir gerade geschrieben, dass er ein weiteres Baby haben möchte... mit Kourtney. Ich glaube, er möchte ein weiteres und sie möchte auch eins", erzählt die Frau von Kanye West (41). Da kann Larsa nur zustimmen: "Wenn sie beide noch mehr Kinder haben wollen, warum dann nicht zusammen? Ihre Kinder sind großartig." Kim sieht darin ganz offensichtlich auch kein Problem – auch wenn Kourtney zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch mit Younes zusammen war: "Ich meine, Scott hat eine Freundin. Kourtney hat einen Freund, wissen wir. Sie müssten ja nicht mal Sex haben. Es könnte ja auch eine künstliche Befruchtung werden."

Ob Kourtney sich von diesem Plan überzeugen lässt? Das Kultfamilienmitglied und Scott durchlebten zwischen 2006 und 2017 eine turbulente On-Off-Beziehung. Durch den Nachwuchs Mason (8), Penelope (6) und Reign (3) stehen die zwei aber immer noch in Kontakt.

Getty Images Kim Kardashian beim Beautycon Festival LA

Clint Brewer / Splash News Kourtney Kardashian mit Scott, Mason und Penelope Disick

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit den gemeinsamen Kindern Mason, Penelope und Reign

