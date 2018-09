Bibi Claßen (25) ist gespannt wie ein Flitzebogen! Die YouTuberin ist hochschwanger – jeden Augenblick könnte ihr Söhnchen das Licht der Welt erblicken. Vor wenigen Tagen munkelte man sogar, der Knirps habe sich bereits auf den Weg gemacht. Allerdings stellte sich das kurze Video, das Bibi am Wehenschreiber zeigt, nur als reine Routineuntersuchung heraus. Schade, denn die Schwangere will ihren Schatz endlich persönlich kennenlernen.

Der Wonneproppen scheint Bibi momentan jedenfalls schon mal den Schlaf zu rauben, denn mitten in der Nacht meldet sie sich in ihrer Instagram-Story zu Wort. Will die 25-Jährige ihren Fans womöglich mitteilen, dass ihr Baby auf der Welt ist? Nö, Fehlanzeige. "Ich bin durchgehend aufgeregt und so glücklich zugleich", erklärt sie ihrer Community und fügt hinzu: "Ich kann es kaum glauben, den Kleinen bald in den Armen zu halten."

Laut Bibis Frauenärztin hätte ihr Sohnemann sogar schon auf der Welt sein müssen. Sie prophezeite der werdenden Mama und ihrem Mann Julian Claßen (25) vor fast einem Monat, dass das Würmchen etwa zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kommen könnte. Offenbar lässt sich der Kleine aber lieber doch noch etwas Zeit.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Claßen in der 35. Schwangerschaftswoche

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen beim Frauenarzt

