Gute Nachrichten für alle Fans von den Geissens! Wer kennt sie nicht? Die superreiche Family bestehend aus Carmen (53), Roooobert (54), Davina (15) und Shania Geiss (14) hat seit 2011 eine eigene Realityshow – dort bekommen die Fans der gut betuchten Rasselbande Einblicke in ihr luxuriöses Jet-Setter-Leben! Die letzten Folgen wurden bereits im vergangenen März ausgestrahlt – doch bald geht Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie endlich in die nächste Runde!

Das verkündete nun der Sender RTL II. Die erste Episode wird schon am 15. Oktober im TV ausgestrahlt! Dieses Mal reisen Shania, Davina und Co. unter anderem durch Thailand, Monaco und die Türkei. Papa Robert will sich endlich den Traum einer eigenen Insel erfüllen und die Zuschauer werden auch einen ersten Einblick in Carmens neustes Musikvideo bekommen!

Wer nicht mehr bis Mitte Oktober auf seine tägliche Portion "Die Geissens" warten will, kann sich die neue YouTube-Show des Millionärspaares ansehen: Carmen und Robert haben im Sommer ihren eigenen Channel auf der Videoplattform eröffnet! Dort berichten die Reality-Stars nun regelmäßig aus ihrem außergewöhnlichen Leben – und die lustigen Clips kommen bisher supergut bei den Usern an!

Getty Images / Andreas Rentz Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen und Robert Geiss zusammen mit ihren Töchtern Davina und Shania

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Carmen und Robert Geiss bei Movie meets Media 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de