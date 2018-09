Auf dieses Pic haben die Fans lange gewartet! Pascal Kappés (28) ist am Samstag zum ersten Mal Vater geworden. Von der Mutter seines Sohnes, Denise Kappès (28) ist der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star schon lange getrennt. Als nun sein Söhnchen das Licht der Welt erblickte, war Pascal offenbar nicht dabei – und postete lediglich ein Bild von seinem Kleinen und Denise! Jetzt konnte aber auch der TV-Star seinen Sohnemann endlich im Arm halten – und teilte davon gleich ein Foto mit seinen Followern!

Auf Instagram veröffentlichte Pascal nun diesen emotionalen Schnappschuss. Sichtlich gerührt wiegt er seinen kleinen Hosenmatz in den Armen. Dass der 28-Jährige in diesem Moment von seinen Gefühlen überwältigt wurde, wird spätestens in dem rührenden Text zu seinem Post klar: "Mein Sohn, du bist das Beste, was ich in meinem Leben hinbekommen habe. Ich liebe dich jetzt schon mehr als alles andere auf der Welt. Unglaublich, was ein kleines Wesen in einem ausrichten kann, wenn es dein Eigenes ist."

Am Ende seines Post verabschiedete Pascal sich mit "Eure Kappi und Kappi Junior". Wie der süße Mini-Kappés heißen wird, wollten Denise und Pascal nämlich noch nicht verraten. Sicher ist nur, dass der Babyname die Initialen B.M. haben wird.

WENN / Cinamon Red Pascal Kappés, Schauspieler

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn, September 2018

Anzeige

Instagram / Pascal.kappes Pascal Kappés, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de