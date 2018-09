Sophia Vegas (31) überraschte vor wenigen Wochen bei Promi Big Brother alle mit diesem Geständnis: Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin bekommt ein Baby. Nach und nach verriet der Reality-TV-Star mit der XS-Taille dann weitere Details zu seinem bis dahin unbekannten Partner. Seitdem geht die Ex von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (67) ganz offen mit ihrer Schwangerschaft um. Jetzt zeigt Sophia sogar ihren Mini-Baby-Bauch!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die Blondine nun ein Selfie von sich vor ihrem Badezimmerspiegel. Dabei scheint die 31-Jährige eine Sache ganz besonders zu beschäftigen. "Kennt ihr das Phänomen, vor dem Spiegel zu stehen und sich die entscheidende Frage zu stellen: 'Was zieh ich bloß an?' An dem Punkt bin ich gerade", verrät sie ihren Followern. Kein Wunder, denn ihre bisherigen Kleidungsstücke dürften ihr nicht mehr passen. Denn obwohl sich ihr Bäuchlein kaum abzeichnet, so ist es schon ein veränderter Anblick im Gegensatz zu ihrer sonstigen Wespentaille.

Bei diesem Schönheitsideal hatte Sophia sogar mit einer Rippenentnahme nachgeholfen. Ein zusätzliches Risiko für ihren Sprössling? "Die fehlenden Rippen sollten in der Schwangerschaft kein Problem darstellen, da das Kind im Uterus liegt. Das hat nichts mit den Rippen zu tun", offenbarte ihre Frauenärztin kürzlich.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Freund Dan Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

