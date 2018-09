Fabian Hambüchen (30) gehört ohne Frage zu den erfolgreichsten Sportlern Deutschlands! Während es beruflich in den vergangenen Jahren für den ehemaligen Kunstturner nicht besser hätte laufen können, lief es im Liebesleben des 30-Jährigen nicht ganz so rund. Seit der Trennung von Freundin Marcia im Mai 2017 ist er offiziell Single – insgesamt zwei Jahre sind die beiden ein Paar gewesen und haben sogar vom Heiraten gesprochen. Nun stand Fabian in einem Interview Rede und Antwort und gab private Details zum Thema Liebe preis.

Im Gespräch mit Bunte plauderte der Bergisch Gladbacher offen über seine Ex-Freundinnen: "Leider gab es bei den letzten Beziehungen immer Gründe, wo ich wusste, das wird so auf Dauer nicht funktionieren. Vor allem die Lebensvorstellungen waren doch sehr unterschiedlich." Nach seinem Karriereende im Winter des vergangenen Jahres habe für ihn ein neues Leben begonnen – er habe sich selbst erst finden und in der neuen Situation voll und ganz ankommen müssen. Trotzdem blicke er positiv in die Zukunft. Für immer Single zu sein, sei nicht sein Plan. "Mein Traum ist es irgendwann mal zu heiraten, eine Familie zu gründen und glücklich in meinem Haus leben zu können. Allerdings kann man nichts erzwingen, aber ich bin guter Dinge, dass die Richtige noch kommen wird."

Noch vor wenigen Jahren war das Leben des Turners komplett vom Sport dominiert – seine Partnerinnen hätten sich stets unterordnen müssen. "Das war für keine Frau leicht, aber ich spiele immer mit offenen Karten und sage von Anfang an, wie es ist", verriet Fabian. "Ich konnte nichts spontan machen, musste auf meine Ernährung achten, durfte nicht viel feiern – mein Leben war durch meinen Trainingsplan bestimmt."

Clemens Bilan / Getty Images Fabian Hambüchen mit seiner Freundin Marcia Ev

Anzeige

Coldrey,James / Action Press Fabian Hambüchen beim Semper Opernball 2017 in Dresden

Anzeige

Richard Heathcote / Staff Fabian Hambüchen bei den European Games in Baku

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de