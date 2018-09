Am Montag ist es endlich so weit – der große Love Island-Showdown steht an! Nach drei gemeinsamen Wochen in der Traumvilla stehen die Pärchen fest, die ins Finale einziehen werden: Die Entscheidung fällt zwischen Victor und Joana, Natascha und Tobias sowie Tracy und Marcellino! Für Jessica und ihren Sebi alias der "Hulk" hat es nicht ganz gereicht – ihre Liebesgeschichte konnte beim App-Voting nicht genug Stimmen erreichen. Sind die Turteltauben sehr traurig über ihr Show-Aus?

"Einerseits finde ich es schön, bald endlich wieder meine Familie und meine Freunde zu sehen, andererseits war es doch sehr schön. Ich bin traurig, dass es vorbei ist, aber auch erleichtert, dass ich nach Hause kann", verriet Jessi im anschließenden Interview mit RTL II. Ihr Kuppelshow-Partner Sebi hingegen scheint seinen Exit überhaupt nicht zu bedauern: "Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich in mein normales Leben zurückkehren kann." Er habe sich ein bisschen wie in einem Paralleluniversum gefühlt.

Doch wie geht es jetzt weiter für die Ex-Islander? Jessica wolle erst einmal einfach alles auf sich zukommen lassen. "Ich möchte auch gerne noch ein bisschen reisen und etwas von der Welt sehen", berichtete sie weiter. "Da schließe ich mich an. Ich studiere jetzt erst mal weiter und mache meinen Abschluss fertig", erklärte Sebastian. Hättet ihr gedacht, dass die beiden so über ihre "Love Island"-Niederlage denken?

Das große Finale von "Love Island" am Montag, den 1. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / Love Island Die "Love Island"-Kandidaten nach der Entscheidung, Folge 18

Anzeige

Love Island, RTL II Sebastian Kögl im Bett bei "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Jessica Fiorini und Sebastian Kögl, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de