Jetzt holte Janina Celine Jahn zum Gegenschlag aus! Mit ihrem Auftritt bei Love Island hat die Hamburgerin definitiv polarisiert. Kaum war sie in der Villa angekommen, schnappte sie sich Lisas Partner Yanik und ging gleich in die Vollen. Als der ihr den Laufpass gab, reagierte die Blondine blitzschnell und versuchte ihr Glück bei Tobi. Diese Flirt-Strategie kam allerdings nicht bei allen Zuschauern gut an. Die Blondine kassierte viele Hater-Kommentare, auf die sie nun mit einer klaren Ansage reagierte.

Am Donnerstag musste die Ex-Bachelor-Kandidatin die Show verlassen. Danach hatte sie die Gelegenheit, sich einige Nachrichten ihrer Kritiker vorzunehmen und die fielen offenbar ziemlich gnadenlos aus. "Es gibt viele sensible Menschen, denen ihr mit 'Cyber Mobbing' auch echt schaden könnt. Sagt eure Meinung, aber bitte hört doch auf, mit Wörtern um euch zu werfen, die unter der Gürtellinie sind", schrieb die Beauty am Sonntag auf ihrem Instagram-Account. Ihr sei zwar durchaus klar, dass es immer Menschen geben werde, die sie unsympathisch finden, dennoch sei sie der Meinung, dass diese Online-Hetze zu weit geht.

Doch so stark wie sich Janina in diesem Statement auch geben mag, ihr Exit hat sie schon ziemlich mitgenommen und verletzt. "Die Zuschauer haben entschieden. Da habe ich einfach einen Ruf, den ich scheinbar nicht mehr loswerde. Das hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen. Ich habe nach dem Auszug wirklich geweint", erklärte im Interview mit RTL II.

RTL II / Magdalena Possert "Love Island", Yanik und Janina Celine

RTL II / Magdalena Possert Janina und Tobias, "Love Island"-Islander

Love Island, RTL II Janina und Yanik bei "Love Island"

