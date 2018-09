Das könnte Cristiano Ronaldo (33) gar nicht gepasst haben. Der fünffache Weltfußballer konnte vergangene Woche seine Anzahl nicht auf sechs Auszeichnungen erhöhen. Stattdessen erhielt Luka Modrić in diesem Jahr die begehrte Trophäe. Der kroatische Mittelfeldspieler hatte bei der WM im Sommer mit seiner Nationalmannschaft überraschend das Finale erreicht. Doch nicht nur, dass der Flügelspieler der Preisverleihung fernblieb – Cristiano stichelte im Netz noch gegen seinen Konkurrenten.

In einem Instagram-Video distanzierte sich der 33-Jährige von der Entscheidung des Weltverbandes: "Gratulation an jeden, an Modric, den besten Spieler des Jahres laut Fifa." Anschließend unterstrich der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft sein Desinteresse in Sachen Titel. "Auszeichnungen sind Auszeichnungen und ich habe schon viele bekommen. Ich spiele für Siege und nicht für Auszeichnungen", erklärte der vierfache Familienvater.

Doch Luka war nicht der Einzige, der sein Fett weg bekam. Das Tor des Jahres von Liverpools Stürmer Mohamed Salahs (26) ist für den aktuellen Juventus Turin-Spieler nicht gut genug: "Salah hat den Puskas-Award verdient. Es war ein gutes Tor. Lasst uns aber ehrlich sein und uns nicht selbst belügen: Mein Tor war das Beste." Tatsächlich war Cristiano mit einem sehenswerten Fallrückziehertreffer nominiert.

Getty Images Cristiano Ronaldo

Anzeige

Getty Images Luka Modrić in der Royal Festival Hall in London

Anzeige

Getty Images Mohamed Salah bei einer Preisverleihung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de