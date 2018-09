Ist das das Ende für Yanik Strunkeys und Lisas Beziehung? Nach einigem ständigen Hin und Her haben das Male-Model und die Blondine bei Love Island endlich zueinandergefunden. In der vergangenen Folge hat Yanik seine Liebste sogar gefragt, ob sie seine feste Freundin sein will. Nun ziehen aber offenbar Wolken am Liebeshimmel der beiden auf: Beim Lügendetektortest fiel Yanik gnadenlos durch!

Bei dem Test wurden die Gefühle des Islanders im wahrsten Sinne des Wortes auf die Probe gestellt. Die ganze Turtelei des 31-Jährigen schien nämlich nicht immer ganz ehrlich zu sein. Auf die Frage, ob er Lisa oder seine Ex-Flamme Janina Celine Jahn attraktiver findet, sagte er nicht ganz die Wahrheit. Offenbar ist Lisa nämlich rein optisch nicht wirklich seine Traumfrau. Auch die Frage, ob er es mit der 21-Jährigen ernst meint, beantwortete Yanik mit "Ja" – was leider auch gelogen war.

Für Lisa waren diese Antworten offenbar ein Schlag in die Magengrube. Denn sie zweifelte offenbar schon vorher an Yaniks Aufrichtigkeit. Ob seine etwas halbherzigen Erklärungsversuche, er habe Janina Celine nur anfangs hübscher gefunden, da noch helfen können, ist fraglich. Was glaubt ihr? Hat die Beziehung von Yanik und Lisa noch eine Chance? Stimmt ab!

Das große Finale von "Love Island" am Montag, den 1. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / Love Island Yanik Strunkey am Lügendetektor, "Love Island" Folge 18

RTL II / "Love Island" Yanik und Lisa bei "Love Island" 2018

RTL II / Love Island Yanik und Lisa bei "Love Island", Folge 18

