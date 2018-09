So verliebt ist Sophia Vegas (31)! Vor wenigen Wochen gab die Reality-TV-Darstellerin im Promi Big Brother-Container bekannt, dass sie ihr allererstes Kind erwartet! Doch die hübsche Blondine hatte sogar noch eine weitere Überraschung parat – sie hat einen neuen Partner! Und zwar den Vater ihres Kindes: Dan Charlier! Wie glücklich das Busenwunder mit ihm ist, verrät nun diese niedliche Botschaft: Sophia widmete ihrem Schatz jetzt eine rührende Liebeserklärung im Netz!

"Du zeigst mir jeden Tag aufs neue deine unendliche Liebe für mich. Auch meine Liebe zu dir ist ein Gefühl, welches ich so noch nie empfunden habe", schrieb Sophia via Instagram. Und genauso romantisch ging es weiter: "Ich kann's kaum abwarten, unser kleines Baby als Ausdruck unserer Liebe in den Armen zu halten." Dazu postete der Kurvenstar ein Pärchen-Pic von sich und Dan.

Ein bisschen müssen die werdenden Eltern sich aber noch gedulden, bis sie ihren Spross in die Arme schließen können – Sophia ist erst im fünften Schwangerschaftsmonat. Trotzdem sieht man bei der 31-Jährigen so langsam einen ersten Babybauch-Ansatz!

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Freund Dan Charlier

officialsophiavegas / Instagram Sophia Vegas und Daniel Charlier im Urlaub

