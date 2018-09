Die ländliche Liebessuche geht in die nächste Runde: Bauer sucht Frau startet Mitte Oktober mit neuen Folgen. Insgesamt zwölf Landwirte hoffen, vor laufenden TV-Kameras die Frau fürs Leben zu finden. In der Vorstellungsrunde Anfang Mai waren es noch 16 Bauern, deren Wunsch in greifbarer Nähe zu sein schien – vier wurden jedoch anschließend aus verschiedenen Gründen von RTL aussortiert. Darunter auch Schlachter Hendrik: Nur hatte der auch etwas an seinen Bewerberinnen auszusetzen.

Waren ihm die Damen etwa zu mollig? Im Interview mit T-Online verriet der 32-Jährige den vermeintlich wahren Grund für sein Ausscheiden. "Mir war es ganz wichtig, dass ich eine dünne Frau bekomme", erklärte Hendrik ganz offen. Die Zuschriften scheinen nicht so ganz dem Geschmack des Hundeliebhabers entsprochen zu haben und somit katapultierte er sich kurzerhand selbst von der Kandidatenliste: "Zwei davon wollten nicht ins Fernsehen, einige waren nicht mehr erreichbar und die anderen waren zu korpulent."

Doch Hendrik will die Hoffnung nicht aufgeben. Schon sein kurzer Mattscheiben-Auftritt weckte bei vielen weiteren Ladys das Interesse: "Bei Facebook haben mich 50 Frauen angeschrieben. Mindestens die Hälfte davon wollte sich bei 'Bauer sucht Frau' bewerben." Darum wolle er sich einfach im nächsten Jahr erneut beim bäuerlichen Kuppelformat bewerben.

