Dieses Lächeln kennt wohl ganz Deutschland. Seit 2002 sitzt Dieter Bohlen bei DSDS in der Jury und seit 2007 auch in der von Das Supertalent. Dabei konnten die Zuschauer stets die strahlend weißen Beißerchen des Musikers bewundern. Doch sind die geraden und blitzblanken Zähne des 64-Jährigen wirklich echt? Diese Frage beantwortete der Poptitan jetzt im Netz und sogar noch mehr: Dieter verriet sein großes Zahnpflegegeheimnis.

Auf seinem Instagram-Profil wandte er sich via Video-Botschaft an seine Fans: "Viele fragen ja immer: 'Dieter, hast du noch echte Zähne?' Und sie glauben es mir immer nicht. Das sind die echten Beißerchen. Warum? Ja klar, weil ich sie pflege." Und zu seiner Pflege gehörten immerhin drei Schritte: Eine Munddusche für die Zahnzwischenräume, eine Zahnfleischmassage und eine zweiminütige Zahnreinigung. Diese Prozedur führe er laut eigener Aussage jeden Morgen, jeden Abend und nach jedem Essen durch. "Und dann guckt euch die schönen Beißerchen an. Die sind gesund und der Zahnarzt kocht vor Wut, weil ihr nicht kommt", schloss Dieter seinen Infotainment-Clip ab.

Doch nicht nur seine ausgiebige Badroutine gibt dem Produzenten ein zeitloses Aussehen, auch seine Partnerin Carina Walz hält ihn fit und gesund. "Gut drauf ist man, wenn man eine hübsche Freundin hat – oder auf jeden Fall eine liebe", offenbarte der sechsfache Familienvater kürzlich im Web.

Getty Images Pop-Titan Dieter Bohlen bei DSDS, April 2018

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen erklärt sein Zahn-Geheimnis

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

