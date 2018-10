Diese Partynacht ging ordentlich in die Hose... Äh, aufs Kleid! Charlotte Crosby (28) ist bekannt dafür, keine Feier sausen zu lassen. Die einstige Geordie Shore-Darstellerin schockte in der Vergangenheit ihre Fans nicht nur einmal mit den Folgen ihrer ausufernden Exzesse, doch damit hat das Reality-Sternchen am Wochenende seinem Treiben die Krone aufgesetzt: Nach einem Besuch in einem Nachtclub übergab sich Charlotte auf ihr weißes Mini-Kleidchen – für immer festgehalten für ihre über sechs Millionen Follower!

Eigentlich hatte der Abend ziemlich glamourös begonnen: Mit einigen Freunden und ihrem Partner Joshua Ritchie begab sich Charlotte in Manchester auf die Piste. Allerdings wurden nicht nur die schönen Momente in der Disco in den sozialen Netzwerken festgehalten, ein Kumpel der Britin dokumentierte auch den tiefen Absturz des Abends auf Instagram: Mit einer Freundin im Arm sieht man Charlotte augenscheinlich schlafend mit Erbrochenem auf ihrem Dress auf einer Trage sitzen. Dazu schrieb der freche Uploader: "Wenn deine Freunde sagen: 'Nur noch ein Drink und dann gehen wir nach Hause.'"

Am Morgen danach meldete sich Charlotte in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans, um den Abend Revue passieren zu lassen: "Wir haben gestern so viel gesoffen, dass wir ohnmächtig geworden sind." Zuerst habe sie gedacht, dass Josh sie in ihrem Zustand verloren habe und er mit Sicherheit ziemlich sauer auf sie sei. Dann wendete sich doch noch alles zum Guten: "Du hattest eine wilde Nacht und du hast es genossen", schloss er das Thema auf Charlottes Social-Media-Profil ab. Dass das Ekelfoto nun im Netz kursiert, scheint den TV-Star nicht im Geringsten zu interessieren.

Instagram / thediddyman1 Lauren Causer und Charlotte Crosby

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit einer Freundin

Instagram / charlottegshore Joshua Ritchie und Charlotte Crosby

