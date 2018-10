Ende Juni ging Brigitte Nielsens (55) später Kinderwunsch in Erfüllung! Die Schauspielerin wurde zum fünften Mal Mama – und das mit stolzen 54 Jahren! Überglücklich hält sie seither ihre Fans auf dem Laufenden, wie sich ihre kleine Tochter Frida so macht. Eines gefällt dem kleinen Wonneproppen offenbar besonders gut: Brigittes Mäuschen scheint die Zeit mit den deutlich älteren Geschwistern so richtig zu genießen.

An Babysittern mangelt es Brigitte wohl nicht: Ihr ältester Sohn ist bereits 34 Jahre alt, ihr jüngster 23. Sohnemann Douglas Aaron Meyer ist im April 25 geworden und auch ihm bereiten die gemeinsamen Stunden mit seiner Mini-Schwester sichtlich Freude. Wie Instagram-Schnappschüsse der stolzen Mutter beweisen: Douglas und Frida sind ein Herz und eine Seele. "Geschwisterliebe", betitelt die einstige Dschungelkönigin mit geschwellter Brust die drei Fotos.

Das Gesichtchen behält Brigitte ihren Followern noch immer vor. Auch die neuesten Bilder zeigen Frida nicht von vorne. Wie findet ihr es, dass die Powermum ihren Nachwuchs noch immer nicht komplett präsentiert? Stimmt ab!

Sheri Determan/WENN.com Mattia Dessi und Brigitte Nielsen auf einem Event in Los Angeles

Visual/WENN.com Brigitte Nielsen bei der Best Party 2012 in Paris

RTL II Brigitte Nieseln bei "Wirt sucht Liebe"

