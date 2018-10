Heute Abend wird es ernst. Drei Wochen lang ging es auf Love Island mächtig rund. Es wurde gezickt, geflirtet, äh... gerammelt und gelästert! Drei Paare haben nun noch die Chance auf den Show-Sieg und damit auf ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Aber welches Liebes-Duo wird sich am Ende durchsetzen und mit knallenden Sektkorken gemeinsam in eine heiße Zukunft starten?

Mit Sonnyboy Victor Seitz hat Joana, die erst vor wenigen Tagen in die Villa kam, den Optimismus schon mal auf ihrer Seite. Ein Kind von Traurigkeit ist ihr Musiker nämlich nicht – doch ob der Charme des Blondschopfs nicht nur bei seiner Islanderin, sondern auch bei den Zuschauern fruchtet? Mit Tracy Candela und Marcellino Kremers hat das sexy Couple immerhin große Konkurrenz. Die beiden humorvollen Lederjacken-Fans sind nach nur wenigen Wochen miteinander bereits ein eingespieltes Team – sogar ihre Eltern stehen schon miteinander in Kontakt! Ob die Fans der Kuppelshow so viel Glück animiert, um für die beiden zu voten?

Auch Natobi dürften es ihren Mitbewohnern alles andere als leicht machen. Hinter Tobias Wegener und Natascha Beil liegt eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle: Erst waren sie ein Paar, dann folgte die Trennung. Ein zweiter Liebesanlauf ging ebenfalls in die Hose – ob Beziehungsversuch Nummer drei nun endlich zum großen Love-Erfolg führt und die Publikumslieblinge den Sieg abräumen, was meint ihr?

Welches Pärchen die Show gewinnt, erfahrt ihr heute ab 22.15 Uhr auf RTL II.

RTL II / Magdalena Possert Victor und Joana im "Love Island"-Finale

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

