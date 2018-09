Tracy Candela und Marcellino Kremers schweben schon auf Wolke Sieben! Die Love Island-Kandidaten sind schon seit Tagen am Turteln, was das Zeug hält. Die Islander haben sich nicht nur zum absoluten Traumpaar der Staffel, sondern auch zu den Insel-Eltern für ihre Mit-Islander gemausert. Nun scheint es bei dem Pärchen sogar richtig ernst zu werden: Ihnen ist der Sieg bei "Love Island" mittlerweile total egal!

Als andere Kandidaten vorm Einzug ins Finale zittern, blieb Tracellino völlig ruhig. Sie haben schließlich schon ohne TV-Sieg alles, was sie sich wünschen: nämlich einander! "Egal was kommt, wir haben schon gewonnen", erklärte Marcellino seiner Angebeteten. Aber auch die 22-Jährige ist offenbar bis über beide Ohren verknallt. "Ich habe eigentlich hier meinen Traummann gefunden. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es fühlt sich einfach richtig und wunderschön an", schwärmte sie im Sprechzimmer.

Offenbar haben die beiden Frischverliebten ihr großes Glück bereits gefunden. Eine Chance auf den Sieg – und die 50.000 Euro Siegprämie – hat das Traumpaar allerdings noch. Sie konnten das Publikum überzeugen und haben es bis ins Finale geschafft!

Das große Finale von „Love Island“ am Montag, den 1. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / Love Island Marcellino und Tracy, "Love Island" Folge 18

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

Love Island, RTL II Tracy Candela und Marcellino Kremers, "Love Island"-Couple

