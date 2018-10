Können sie die Vergangenheit nun endlich hinter sich lassen? Am Samstag wurden Denise (28) und Pascal Kappés (28) zum ersten Mal Eltern. Die TV-Stars sind überglücklich, auch wenn sie sich nicht als Liebespaar um ihren Sohnemann kümmern werden. Nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit verkündeten die beiden im Mai überraschend ihr Liebes-Aus. Seitdem gab es immer wieder fiese Schlagzeilen. Aber wie wollen die beiden in Zukunft miteinander umgehen?

Eine Frage, die zuletzt vor allem Pascals Fans beschäftigt hatte! Nur wenige Tage nach der Geburt seines Sohnemanns äußerte sich der frischgebackene Papa jetzt erstmals dazu und erklärte in einer Instagram-Story: "Das Verhältnis zu Denise ist auf jeden Fall okay, wir reißen uns beide zusammen. Es geht nicht darum, was passiert ist – egal was war, egal was vorgefallen ist, Denise und ich wollen einfach nur das Beste für Kappi Junior." Ob ihre Patchwork-Familie mit dieser erwachsenen Einstellung nun endlich in eine glückliche Zukunft starten kann?

Über zu wenig Zuwendung wird sich ihr kleiner Spross sicherlich nicht beklagen können. Immerhin gibt es neben seinen Eltern auch noch deren neue Partner – sowohl Mama Denise als auch Pascal sind wieder in festen Händen. Nach einem Happy End sah es trotzdem lange nicht aus: Noch vor wenigen Tagen hatte Pascal öffentlich gegen den neuen Freund seiner Ex gewettert. Erst die Geburt scheint ihn versöhnlich gestimmt zu haben. Vor wenigen Stunden bedankte er sich bei seinem Nachfolger ganz offiziell für dessen Unterstützung während Denises Schwangerschaft.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

