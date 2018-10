Ob diese Info das neu entflammte Liebesglück jetzt trübt? Nach über zwei Jahren als Bilderbuchpaar gaben Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (23) im März dieses Jahres ganz plötzlich ihre Trennung bekannt. Nach mehreren Monaten als normale Freunde ließen sich die beiden Mitte Juni jedoch erneut auf eine Beziehung ein. Seither sind sie anscheinend glücklicher als je zuvor – wie diverse Social-Media-Schnappschüsse beweisen. Dieses kleine Detail aus ihrer Trennungsphase könnte die Harmonie zwischen den beiden jetzt allerdings zerstören: Nur kurz nach dem zwischenzeitlichen Liebes-Aus mit Gigi soll sich Zayn bereits mit der Nächsten vergnügt haben: einer 41-jährigen Masseurin!

Gegenüber The Sun plauderte Enrica Petrongari jetzt aus dem Nähkästchen. Zwei Wochen nachdem sich Gigi und Zayn getrennt hatten, sei sie von seiner persönlichen Assistentin für eine Massage gebucht worden. Der Körperkontakt soll dem Sänger so gut gefallen haben, dass die beiden kurze Zeit später zusammen in seinem New Yorker Edelapartment in den Laken verschwanden. Außerdem habe er laut Aussage der ehemaligen Burleske-Tänzerin einen Dreier mit ihr gewollt und diverse schlüpfrige Fotos verlangt. "Er sagte mir, er möge Frauen mit einem großen Po. Er hat dafür gesorgt, dass ich mich besonders fühle. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, dass er mich nur benutzt hat", verriet Enrica.

Ob Zayn sich also nur von der Trennung von Gigi ablenken wollte? Das könnte zumindest der Grund dafür sein, dass das angebliche Techtelmechtel zwischen ihm und Enrica nur von kurzer Dauer gewesen ist. Nachdem sie Fotos aus seiner Wohnung auf ihrem Social-Media-Kanal gepostet hatte, habe er den Kontakt sofort abgebrochen.

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Berlin

RV/WENN.com Zayn Malik und Gigi Hadid

Dia Dipasupil/Getty Images Zayn Malik bei der New York Fashion Week

