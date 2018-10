Wird der mysteriöse Fall von Daniel Küblböck (33) jemals komplett abgeschlossen? Anfang September verschwand der einstige DSDS-Paradiesvogel spurlos von einem Kreuzfahrtschiff auf dem Weg nach New York. Der aktuelle Stand: Daniel hat sich vermutlich vor Neufundland von Bord gestürzt. Die Suchmaßnahmen wurden bereits 27 Stunden nach der mutmaßlichen Tragödie eingestellt. Seitdem gilt der "Daniel der Zauberer"-Darsteller als vermisst. Das könnte sich auch viele Jahrzehnte lang nicht ändern, wie die zuständige Polizeibehörde jetzt erklärte!

Aktuell ermitteln die kanadischen Behörden in dem Fall. Eine Sprecherin der Polizei erklärte nun gegenüber der tz, dass sie "Vermisstenfälle 99 Jahre lang geöffnet halten müssen oder bis das Alter der vermissten Person 107 Jahre erreicht". Für die Akte Daniel Küblböck bedeutet das: Ein richtiger Schlussstrich kann erst in 74 Jahren gezogen werden, denn der TV-Star würde am 29. August 2092 das biblische Alter von 107 erreichen.

Erst wenn es neue Hinweise gebe oder Daniels Körper doch noch gefunden werde, könne man die Sache vorher zum Abschluss bringen. Aktuell erwarten die zuständigen Ermittlungsbehörden aber keine Wendung im Fall des verschwundenen deutschen Schauspielers, wie die Sprecherin erläuterte.

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck in Dubai

Anzeige

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Musiker

Anzeige

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck mit Chihuahua Detlef

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de