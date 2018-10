Kurz nach dem Bachelor in Paradise-Finale hatte diese Nachricht für Schlagzeilen gesorgt: Evelyn Burdecki (30) hatte ans Licht gebracht, dass Domenico De Cicco und sie sich getrennt haben, weil der Vollblutitaliener mit einer anderen Frau ein Kind erwartet. Der Ex-Bachelorette-Boy hatte angekündigt, zu seinem Baby zu stehen – und das unterstrich er am Montag mit dem ersten süßen Schnappschuss von seinem kleinen Wunder. Jetzt gab es auch die ersten Worte vom frischgebackenen Vater!

In seiner Instagram-Story hatte Domenico am Nachmittag kommentarlos ein Bild gepostet, auf dem er seinen Nachwuchs liebevoll im Arm hält. Dieses Foto teilte er nun auch auf seinem Kanal und machte seinem Spross eine wunderschöne Liebeserklärung. "Es ist Liebe, die Gestalt angenommen hat. Glück, das den Atem nimmt. Zärtlichkeit, für de es keine Worte gibt. Eine kleine Hand, die zurück in eine Welt führt, die man vergessen hat. Ich werde immer für dich da sein, egal was kommt", versprach Domenico seinem Kind.

Details zu seinem ganzen Stolz gibt es bisher noch nicht – Name und auch das Geschlecht sind bisher ein wohlgehütetes Geheimnis. Und auch, wer die Mama ist, ist nicht bekannt. Für Domenico stand allerdings von Anfang an fest: Er wird sie unterstützen! "Mit der Mutter des Kindes haben wir Kontakt. Das gehört auch einfach dazu. Ich muss ja Verantwortung übernehmen", sagte er damals im Promiflash-Interview.

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco kurz nach der Geburt seines Kindes

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de