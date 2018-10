Wohl kein Serienfinale wird so sehnsüchtig erwartet wie die letzte Game of Thrones-Staffel – und nun heizt ein neues Skript-Detail die Vorfreude an! Nur noch wenige Monate müssen sich die Fans der Serie gedulden, bis sich Jon Snow (Kit Harington, 31), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 31) und Co. in die entscheidenden Schlachten stürzen. Bislang ist noch nicht viel über die Handlung bekannt. Sicher ist aber jetzt schon, dass ein heiß geliebter Charakter zurückkehren wird, der lange nicht mehr zu sehen war!

+++ Achtung, Spoiler! +++

Wie es Jon Snows Schattenwolf Ghost seit seinem letzten Auftritt in der sechsten Staffel ergangen ist, blieb bislang ein Geheimnis – nun soll der Zuschauerliebling sein großes Comeback in den finalen Folgen bekommen. "Oh, ihr werdet ihn wiedersehen. Er hat eine Menge Sendezeit in der achten Staffel", verriet Joe Bauer, der als Supervisor für die visuellen Effekte der Sendung zuständig ist, im Interview mit der Huffington Post. Das Tier soll sehr präsent sein und einige ziemlich coole Szenen bekommen, verriet der Show-Mitarbeiter weiter.

In der siebten Staffel kam Ghost nur einmal namentlich vor, während Arya Starks (Maisie Williams, 21) Schattenwolf Nymeria ein kurzes Wiedersehen mit der Kämpferin hatte. Bauer erklärte einen Grund für Ghosts lange Abwesenheit: Unter anderem seien die Tiere bislang seltener zu sehen gewesen, weil das Drehen mit echten Wölfen nicht so leicht sei. Umso schöner, dass sich die Serien-Fans nun auf die Rückkehr von Jons vierbeinigem Freund freuen dürfen – in der ersten Jahreshälfte 2019 sollen die neuen Episoden dann endlich anlaufen.

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Schnee

WENN.com Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

Helen Sloan / HBO Maisie Williams als Arya Stark

